Ukrayna, üç Rus gemisine daha soruşturma yapılmasını istedi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:13

Ukrayna, Türkiye'den üç Rus gemisinin araştırılmasını, Ukrayna savaşı sırasında Rusya tarafından çalındığını iddia ettiği tahılı taşıdığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Ukrayna'nın ihracat kaleminin beşte birini oluşturan tahıl sevkiyatının savaş sebebiyle kesilmiş olması hem Ukrayna'nın hem de dünyanın gıda krizi yaşamasına sebep oldu.

Türk dışişleri bakanlığı, Rusya tarafından çalınan tahılın Türkiye'ye geldiğine dair kamuoyu iddialarının araştırıldığını ve herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 23 Haziran'da gazetecilere verdiği demeçte, "Gemilerin çıkış limanının ve malların menşeinin kayıtlarda Rusya olduğunu gördük. Ukrayna tahıllarının veya diğer malların Rusya tarafından alınmasına karşıyız ve bu malların bize gelmesine izin vermeyeceğiz” dedi.