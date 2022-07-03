Ukrayna, Ukrayna tahılını taşıyan Rus gemisinin Türkiye tarafından alıkonulduğunu iddia etti
Ukrayna'nın Türkiye büyükelçisi pazar günü yaptığu açıklamada, Ukrayna'dan çalındığını söylediği tahılı taşıyan Rus gemisine Türkiye tarafından alıkonulduğunu iddia etti.
Reuters'ın haberine göre Zhibek Zoly kargo gemisinin Karasu limanının yarım mil açıklarında demirlediğini ve hareket belirtisinin olmadığını bildirdi.
Ukrayna'nın Türkiye büyükelçisi Vasil Bodnar, Ukrayna ulusal televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tam işbirliğimiz var. Gemi şu anda limanın girişinde duruyor, Türkiye gümrük yetkilileri tarafından alıkonuldu" iddiasında bulundu.
Bodnar, geminin akıbetinin yapılacak olan müfettişler toplantısında belirleneceğini ve Ukrayna'nın gemide bulunan tahıla el konulmasını umduğunu söyledi.
Ukrayna, daha önce Türkiye'den Rus bandıralı Zhibek Zholy kargo gemisine alıkonulmasını talep etmişti.
Kremlin daha önce Rusya'nın herhangi bir Ukrayna tahılını çaldığını yalanlamıştı.
Dışişleri bakanlığından konuyla alakalı açıklama gelmedi.
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