Ukrayna’yı sarsan skandal: Zelenski’nin sağ kolu 3 milyon dolar kefaletle cezaevinden çıktı

Rusya ile savaşın beşinci yılına giren Ukrayna’da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin yakın çevresini hedef alan yolsuzluk soruşturmaları ülke gündemini sarsmaya devam ediyor.

Bir dönem Kiev yönetiminin en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen eski danışman Andriy Yermak’ın, milyonlarca dolarlık kara para aklama iddiaları kapsamında tutuklandıktan sonra yaklaşık 3 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılması, ülkede yeni bir siyasi tartışma başlattı.

Kiev’deki uzmanlaşmış mahkemenin basın ofisi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada kefaletin ödendiğini ve Yermak’ın serbest bırakılacağını duyurdu. Açıklama Fransız haber ajansı AFP tarafından aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yermak’ın mahkeme binasından ayrıldığı görüldü.

60 GÜNLÜK TUTUKLULUK KARARI

Kiev’deki yolsuzluk davalarına bakan mahkeme, geçen hafta Yermak’ın 140 milyon grivna (yaklaşık 3,2 milyon dolar) kefalet ödememesi halinde 60 gün tutuklu kalmasına hükmetmişti.

Kararın ardından konuşan Yermak, “Bu paraya sahip değilim… Böyle bir duruma hazırlıklı değildim” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca “Çok sayıda tanıdığım ve arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Umarım bu konuda bana yardımcı olabilirler” demişti.

Ancak bugün ödenen kefaletin kim tarafından karşılandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

'ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ' İDDİASI

Savcılar, eski danışmanın organize bir suç yapılanmasının üyesi olduğundan şüpheleniyor. Söz konusu yapının, Kiev yakınlarındaki lüks bir emlak projesi üzerinden yaklaşık 460 milyon grivnayı (10 milyon dolar) akladığı öne sürülüyor.

54 yaşındaki Yermak, 2020 yılından 2025’in sonuna kadar Zelenski’nin en üst düzey danışmanlarından biri olarak görev yaptı ve Ukrayna’daki en etkili isimlerden biri olarak görülüyordu.

Ancak geçtiğimiz Kasım ayında, Zelenski’ye yakın çevreyi hedef alan milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalına adının karışmasının ardından görevinden istifa etmişti.

İstifasından önce Yermak, Ukrayna’da 'ikinci en güçlü adam' olarak tanımlanıyor ve Zelenski’nin en yakın çevresindeki en etkili figürlerden biri kabul ediliyordu.

YOLSUZLUK TARTIŞMALARI

Rusya ile savaşın beşinci yılına girdiği süreçte Ukrayna, çok sayıda büyük yolsuzluk skandalıyla sarsıldı.

Batılı müttefikler ve uluslararası kuruluşlar ise Kiev yönetiminden yolsuzlukla mücadeleyi sertleştirmesini ve Avrupa Birliği gibi uluslararası yapılara üyelik sürecini hızlandıracak reformları uygulamasını talep ediyor.