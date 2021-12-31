Ukrayna'da artan gerilim: Putin, Biden'a yaptırımların ilişkileri tamamen bitirebileceğini söyledi

31 Aralık 2021 Cuma, 06:40

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ı Ukrayna krizinde alınabilecek yaptırım kararlarının ABD-Rusya ilişkilerini tamamen bozabileceği konusunda uyardı.

Perşembe akşamı telefonda gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede Putin, olası yaptırımların "çok büyük bir hata" olacağını söyledi.

Biden ise Putin'e Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgale karşı ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Rusya tarafından talep edilen görüşme, iki liderin bu ay gerçekleştirdiği ikinci görüşme oldu.

Moskova'nın son dönemde Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması, bölgede gerilimin yükselmesine yol açmıştı.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ocak sonunda bir operasyon hedefliyor olabileceğini söylemişti.

Ukrayna sınırına asker yığan Rusya ise ülkeyi işgal etmeyi planladığı yönündeki iddiaları reddediyor. Askeri birliklerin tatbikatlar için orada bulunduğunu belirten Moskova, askerlerini kendi topraklarında serbestçe hareket ettirme hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.

'Putin görüşmelerden memnun'

Biden ile Putin arasındaki görüşmede taraflar birbirlerine yönelik karşılıklı uyarılarda bulunsa da, Rusya'nın Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus liderin görüşmeden "memnun olduğunu" söyledi.

Ushakov görüşmenin gelecekte kurulacak diyalog için "iyi bir zemin" oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki "Başkan Biden, bu diyaloglarda kayda değer bir ilerlemenin ancak ve ancak gerilimin düşürüldüğü bir ortamda gerçekleşebileceğini yineledi" dedi.

Psaki, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirtti" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, iki lider arasındaki konuşmanın tonunun "ciddi ve anlamlı" olduğu belirtildi ve Biden'in Putin'i diplomatik bir çözüm bulmaya çağırdığı vurgulandı.

Amerikan ve Rus yetkililer önümüzdeki ay Cenevre'de yüz yüze görüşmeler için bir araya gelecek.

Sorunların anca diyalog yoluyla çözülebileceğini ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Moskova'nın "görüşmelere istekli" olduğunu dile getirdi.

Biden ve Putin Haziran ayında da İsviçre'de yüz yüze görüşmüş ancak birbirlerinin ülkesine büyükelçilerini geri gönderme konusunda anlaşmak ve nükleer silahların kontrolüne dair bir diyalog başlatmaktan başka ilerleme kaydedememişlerdi.

Moskova yönetimi, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım ve Sivastopol bölgelerini ilhak etti.

Kiev'e göre çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.