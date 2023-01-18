Ukrayna'da binanın üzerine helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldü
Ukrayna'da Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentindeki kreş ve konut binasının yanına helikopter düştü. Kaza sonucu, aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı ve diğer üst düzey bakanlık yetkililerinin de bulunduğu on altı kişinin öldüğü bildirildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışındaki Brovary kasabasında bir kreş ve bir konut binasının yakınına, helikopter düştüğü ve can kayıpları olduğu bildirildi.
Kiev valisi Oleksiy Kuleba, "Kaza sırasında çocuklar ve kurum personeli anaokulundaydı. Herkes tahliye edildi" dedi.
Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, "Bir uçak az önce bir sosyal altyapı tesisine düştü. Kurbanlar ve koşullar hakkında bilgi ediniyoruz. Devlet Acil Durumlar Servisi ve tüm servisler halihazırda olay yerindedir" bilgisini verdi.
Sağlık görevlileri, polis ve itfaiyeciler helikopter kazasının meydana geldiği alanda çalışmalarına başladı.
Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Bovary'de gerçekleşen helikopter kazasında İçişleri Bakanı Denis Monastırski, yardımcısı Yevhen Yenin ve içişleri bakanlığı devlet sekreterinin öldüğü belirtildi.
Ukrayna polisi, toplamda 16 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- AKP’nin ev ev seçim planı
- Meclis martta feshedilecek
- Banka müdürünün zimmetine geçirdiği para dudak uçuklattı
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- Bahçeli'nin 'seçim' çıkışının etkileri ne olacak?
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- Almanya AKP'li vekil için harekete geçti
- Akşener'den ikinci seçim videosu geldi
- EYT'lilerin ilk maaş tarihi belli oldu!