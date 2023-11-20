Ukrayna'da değişiklik: Zelenski görevden aldı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:59

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:59

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin askeri sağlık sisteminde değişikliğe gitti.

Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Silahlı Kuvvetler Tıbbi Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Tetyana Ostaşenko'nun görevden alındığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada, "Umerov ile gerçekleştirdiğimiz bugünkü görüşmede önceliklerimizi belirledik. Sonuçlar için çok kısa bir süre kaldı. Daha fazla değişiklik için hızlıca hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ostashchenko'nun yerine Anatoliy Kazmirçuk'un getirildiğini açıkladı.