Ukrayna'da değişiklik: Zelenski görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Silahlı Kuvvetler Tıbbi Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Tetiana Ostashchenko'yu görevden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin askeri sağlık sisteminde değişikliğe gitti.
Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Silahlı Kuvvetler Tıbbi Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Tetyana Ostaşenko'nun görevden alındığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada, "Umerov ile gerçekleştirdiğimiz bugünkü görüşmede önceliklerimizi belirledik. Sonuçlar için çok kısa bir süre kaldı. Daha fazla değişiklik için hızlıca hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Zelenski, Ostashchenko'nun yerine Anatoliy Kazmirçuk'un getirildiğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı