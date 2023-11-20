Ukrayna'da değişiklik: Zelenski görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Silahlı Kuvvetler Tıbbi Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Tetiana Ostashchenko'yu görevden aldı.

İHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:59
Ukrayna'da değişiklik: Zelenski görevden aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin askeri sağlık sisteminde değişikliğe gitti.

Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Silahlı Kuvvetler Tıbbi Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Tetyana Ostaşenko'nun görevden alındığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada, "Umerov ile gerçekleştirdiğimiz bugünkü görüşmede önceliklerimizi belirledik. Sonuçlar için çok kısa bir süre kaldı. Daha fazla değişiklik için hızlıca hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ostashchenko'nun yerine Anatoliy Kazmirçuk'un getirildiğini açıkladı.


Ukrayna Zelenski Komutan

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