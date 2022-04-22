Ukrayna’da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi

22 Nisan 2022 Cuma, 13:27

Ukrayna’da Acil Durum Ekipleri (DSNS), Rusya’nın çekildiği bölgelerde halkın güvenliği için patlamamış mühimmat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. DSNS sadece 18 bini sadece Kiev'de olmak üzere Rus işgalinin başından bu yana yaklaşık 75 bin patlamamış mühimmat ele geçirdiklerini vurguladı.

DSNS ekipleri, Çernihiv kentinde ise hava bombardımanı sırasında patlamamış FAB-500 ve FAB-250 bombasının ele geçirildiğini ifade etti.

Yetkililer, patlamamış mühimmatlara en çok Harkiv, Mikolayiv, Kiev, Sumy ve Donetsk bölgelerinde rastladıklarını ifade etti.





