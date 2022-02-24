Ukrayna'da mahsur kalan 3 Türk öğrenci konuştu: Konsolos ülkeden kaçmış olabilir

24 Şubat 2022 Perşembe, 16:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesi duyuldu.

Rusya'nın, askeri operasyonu sabaha karşı başlatmasının ardından Ukrayna'da panik yaşanmaya başladı. Türkiye'den Ukrayna'ya eğitim için giden ve Kharkov'da yaşayan öğrenci Ege Gürel, Odessa'da yaşayan Eylül Şenol ve Yiğit Erdal Cumhuriyet TV'ye yaşadıkları süreci anlattılar.

"İNSANLAR SOKAĞA ÇIKTI"

Bu sabah 10.00'da Türkiye uçusu iptal olan Ege Gürel, "Savaş olacağını düşünmemiştik. Sabah beşe doğru peşpeşe bomba seslerini duyduk, camlarımız sallandı. Bombalar atılmaya başlayınca halk sokağa çıktı. Çoğumuz erzak almak için marketlere gittik. Marketlerin önü kuyruk olmuştu. Gördüğüm kadarıyla bazıları ise bavullarını alıp kaçtı'' ifadelerini kullandı.

'KİMSE BİR ŞEY SÖYLEMİYOR'

Dış İşleri Bakanlığı'nı ve konsolosluğu aradığını söyleyen Gürel, bakanlıktan yanıt alamadığını ve ülkede mahsur kalanlarla haberleşmek amacıyla konuşma grupları açtıklarını aktardı.

Tahliye uçakları hakkında henüz bir şey söylenmediğini ileten Gürel, ''Konsolosluk bize Türklerle beraber aynı yerde kalın sığınıklara gidin korunun dedi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hepimiz çok paniğiz ve korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Odessa'nın merkezinde olan Eylül Şenol ve Yiğit Erdal ise, normalde pazartesi dönmeyi planlandıklarını söylediler. Jet ve bomba seslerini duyduklarını belirten Şenol ve Erdal, konsolosluğun kendilerine ulaşmadığını aktararak, ''Kaçtığına dair bir haber geldi. Hiçbir arkadaşımız ulaşamıyor. Yaklaşık otuz kişiden belki 1-2 kişi arandı. Bizi aramadılar. 'Zorunda değilseniz, Ukrayna'nın doğu bölgelerine gitmeyin' dendi. YÖK'ü aradığımızda ve savaş gibi bir durum olduğunu söylediğimizde, 'Dış İşleri Bakanlığı'ndan bize bölye bir bilgi gelmedi' dendi'' ifadelerini kullandı.

'KONSOLOS ÜLKEDEN KAÇMIŞ OLABİLİR'

Yolların kalabalık olduğunu, gece 04.00'ten beri konsolosluğa ulaşamadıklarını anlatan Şenol ve Erdal, Moldova sınırları kapandığı için de yola çıkamadıklarını belirttiler.

Marketlerde temel ihtiyaçların kalmadığını da anlatan öğrenciler, sözlerini şöyle tamamladı:

''Birkaç kişiden de duyduk. Konsolosun ülkeden çıktığına dair bir iddia var. Marketten geliyorum. Her şeyi bitirmişler. Ekmek, pirinç, yağ yoktu. ATM'lerde para bitmiş, para çekemiyoruz. Korkuyoruz, ne olacak hiç belli değil. Müdürümüz de 'Okulun altında sığınak var, istediğiniz zaman gelebilirsiniz" dedi.