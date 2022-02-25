Ukrayna’da savaş başladı, Ankara alarm durumuna geçti

25 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Rusya’nın önceki gece sabaha karşı Ukrayna’ya yönelik askeri harekât başlatmasının ardından Türkiye de teyakkuza geçti. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da aralarında bulunduğu yetkililerin katıldığı zirve 1 saat 50 dakika sürdü.

"BARIŞA AĞIR DARBE"

Güvenlik zirvesinin hemen ardından Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuşan Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekâtı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna’nın karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı üzüntü duyuyoruz” dedi.

"ÜZERIMIZE DÜŞENI YAPACAĞIZ"

Rusya’nın saldırısının başlamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştüğünü belirten Erdoğan, “Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, Zelenski’ye de tekrar ifade ettim. Kendi vatandaşlarımız ile bölgedeki Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna’da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin derin tarihi bağları ve dostluk ilişkilerinin olduğu Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını yineledi.

"KABUL EDILEMEZ"

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise Rusya’nın operasyonunun “kabul edilemez” bulunduğu ve reddedildiği yinelenirken “Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir” denildi. Türkiye’nin, ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inandığı ve sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

TÜRK YURTTAŞLARA UYARI

Dışişleri, dün Ukrayna’daki Türk vatandaşları için de bir duyuru yayımladı. Ukrayna’nın hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilen açıklamada “Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır” denildi. ? ANKARA

BÜYÜKELÇI: BOĞAZLAR KAPATILSIN

Rusya’nın önceki gece başlattığı saldırının ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la görüştü. Bodnar, “Ukrayna tarafının yardım talebini ve özellikle boğazların kapatılmasına dair talebini Türk tarafına ilettim. Türk tarafı söz konusu talepleri değerlendirerek en yakın zamanda cevabını verecektir” dedi. Bodnar, Türkiye’den dayanışma beklediklerini dile getirerek “Bize göre, Montrö Sözleşmesi’nin 19. maddesi uygulamaya konulmalı. O maddeye göre savaşın bir tarafı olan devletin bu bağlamda boğazlardan geçmesine yasak konulmalı” diye konuştu.

"DÜNYA BIÇAK SIRTINDA"

Ukrayna’daki son gelişmelerin yol açabileceği sonuçları Cumhuriyet’e değerlendiren emekli büyükelçi Süha Umar, “Burada kaybeden maalesef Ukrayna. Burada en büyük bedeli Ukrayna ödeyecek. Batı’nın Rusya’yı çevreleme politikası ve Rusya’nın buna karşı aldığı önlemler ne yazık ki böyle bir sonuca yol açtı. Rusya’nın 15 yıl önce böyle bir operasyona girişecek gücü yoktu. Bugün tüm tarafların çok akıllıca adımlar atması gerekiyor. Atılacak her adım, öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir, dünya bıçak sırtındadır. En küçük yanlış bir adım bir dünya savaşına dahi gidebilir” dedi.

"HEDEF YALNIZCA UKRAYNA DEĞIL"

Emekli tümgeneral Ali Er, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonunu, “Putin’in birinci hedefi Dinyester’in doğusunu kontrol altına almak, ikinci hedefi Kırım’la Moldova arasında kalan Karadeniz kıyısını kontrol altına almak, Ukrayna’daki yönetimi de değiştirmek. Putin’in operatif hedefi budur. Putin’in stratejik hedefi ise 1999’dan sonra NATO’ya girmiş olan devletlerin NATO içerisindeki varlıklarını yeniden sorgulamaktır. Bu işgal harekâtının hedefinin sadece Ukrayna olmadığını, Çin ve Rusya’nın doğrudan NATO’nun tehdit tanımlarına askeri cevap olduğunu düşünüyorum” sözleriyle değerlendirdi.