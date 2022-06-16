Ukrayna'da savaşan iki ABD vatandaşı kayıp
Ukrayna ordusunda gönüllü savaşan iki eski ABD askerden bir haftadır haber alınamıyor. İki askerin Ruslar tarafından esir alındığı tahmin ediliyor.
Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşan eski ABD askeri iki kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Alabama eyaletinden 27 yaşındaki Andy Tai Ngoc Huynh ile 39 yaşındaki Alexander Drueke’den, Rusya sınırına yakın Harkiv bölgesinde bir haftadan bu yana haber alınamadığı kaydedildi.
Aileleri tarafından yapılan açıklamada, Huynh ve Drueke’nin 8 Haziran’da Ukrayna kuvvetleri ile Rus ordusu arasında çıkan bir çatışma esnasında kaybolduğu ve Ruslar tarafından esir alınmış olabileceklerinden endişe edildiği bildirildi.
Huynh ve Drueke’nin aileleri, Rus ordusuna karşı savaşmak için gönüllü olarak Ukrayna'ya giden çocuklarının bulunması için federal yetkililere başvururken ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gelişmelerden haberdar olduklarını ancak olayın gizliliği nedeniyle detay vermeyeceklerini açıkladı.
Öte yandan, Rusya’ya ait Telegram medya organında, çatışmanın ertesi gününde iki ABD vatandaşının yakalandığına dair bir haberin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
Teyit edilmesi halinde, Huynh ve Drueke'nin Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ruslara esir düşen ilk ABD vatandaşları olacağı kaydedildi.
Video Haberler
- Tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi
- 15 yaşındaki gencin isyanı: Bu ülkeyi biz değiştireceğiz
- O anlar saniye saniye kamerada
- Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
- Alkol alıp evde ateş etti
- Yaya geçidinde otomobil çarpan Damla Nur öldü
- Adana'da hareketli dakikalar
- Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
- Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- Asgari ücrete zam açıklaması
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif