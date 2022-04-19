Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sıkıyönetimin uzatılmasını öngören yasayı parlamentoya gönderdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi.
Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde yer alan bilgiye göre, Zelenski'nin gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" kayda geçirilerek işleme konuldu. Yasa tasarısının içeriği konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Zelenski'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta ilan ettiği sıkıyönetimin süresinin 25 Nisan'da biteceği açıklanmıştı.
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