Ukrayna'da spor da yer altına indi: Boks turnuvası güvenlik nedeniyle metro istasyonunda düzenlendi!
Yaklaşık 1,5 yıldır savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Harkiv kentinde, boks turnuvası güvenlik nedeni ile metro istasyonunda düzenlendi. İnsanların yoğun ilgili gösterdiği turnuvanın açılışında konuşan yetkililer, böyle bir etkinliğin Harkiv'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Ukrayna'da savaştan en çok etkilenen şehirlerden birisi Harkiv'de, "Harkiv Savunma Kahramanları" konulu boks turnuvasının açılışı yapıldı.
Güvenlik sebebi ile "Ukrayna Savunucuları Metro İstasyonu"nda düzenlenen turnuvaya, Ukrayna Boks Milli Takımı ile Harkiv Boks Takımı sporcuları katılıyor.
YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI
Bir gün sürecek turnuvanın açılışında konuşan Harkiv Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, böyle bir etkinliğin Harkiv'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Sinegubov, Harkiv bölgesini savunan askerlerin onuruna düzenlenen turnuvaya yurttaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.
GÜVENLİK NEDENİYLE METRO İSTASYONLARINDA KALIYORLAR
Ukrayna'nın ikinci en büyük şehir Harkiv'de güvenlik nedeniyle bazı insanlar metro istasyonlarında kalmaya devam ediyor.
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