Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için referandum düzenliyor
Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül’e kadar sürecek.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek" ifadesini kullanmıştı.
Rus Haber ajansı TASS'a göre,Halk oylaması, güvenlik nedeniyle dijital olarak değil zarfların sandığa atılması yöntemiyle gerçekleşecek. Ayrıca güvenlik nedeniyle sandıklar, kapı kapı dolaştırılarak oylar toplanacak.
Donetsk genelinde 450 sandık kurulacak. Rusya'ya kaçan Donetskliler için Rusya'da 200 sandık kurulacak.
Luhansk genelinde ise kurulacak 461 sandığa ek olarak Rusya'ya kaçanlar için 201 sandık daha kurulacak.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" açıklamasında bulunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.
Referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.
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