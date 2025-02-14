‘Ukrayna’daki madenler için gerçekçi olunmalı’

Yayınlanma: 14.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesine değinen Buravov, olası barış veya ateşkes müzakerelerine ilişkin Moskova’nın tutumunu anlattı.

‘KOŞULLAR YARATILIYOR’

Trump’ın Putin’le yüz yüze temasın Suudi Arabistan’da olabileceğini söylemesine karşın Buravov, görüşmelerinin nerede yapılacağının henüz belli olmadığını aktardı.

Buravov, Trump-Putin görüşmesinin diyaloğun başlamasına ilişkin bir niyet beyanı niteliğinde olduğuna işaret etti ve şu an müzakerelerin “koşullarının yaratılması için çalışıldığını” aktardı.

Rus diplomat ayrıca “Trump’ın Batı’da şimdiye kadar kimsenin yapmadığı biçimde Ukrayna’daki ihtilafının nedenlerinden biri olarak Kiev’in NATO’ya alınma girişimlerini göstermesini olumlu karşılıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Trump’ın ABD’nin silah yardımlarının karşılığında Ukrayna’daki nadir mineralleri istemesine ilişkin Buravov, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Kiev’e gittiğini anımsatarak “bu maden yataklarının önemli bir kısmının Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerde yer aldığını ve gerçekçi olunması gerektiğini” söyledi.