Ukrayna’daki sivil ölümlerle ilgili ilk kez bir Rus asker yargılanacak

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:59

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcılığı, Ukraynalı sivilin ölümüyle ilgili ilk Rus askerin yargılanmasına başlanacağını duyurdu.

Rus askerin hakkında Ukrayna’nın Sumi kentinde 62 yaşındaki sivil adamı öldürdüğü gerekçesiyle iddianame hazırlandığını aktaran Başsavcılık, söz konusu askerin Moskova Bölgesi 4'üncü Tank Kantemirov Tümeni 32010 askeri birliğinden 21 yaşındaki Vadim Shishimarin olduğunu ifade etti.

Shishimarin şu anda gözaltında olduğu ifade edilen açıklamada, “Savcılar ve SBU müfettişleri, onun savaş yasalarını ve geleneklerini ihlal etmeye ve tasarlayarak adam öldürmeye karıştığına dair yeterli kanıt topladılar” denildi.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerin 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Rus askerin 28 Şubat'ta Sumi bölgesindeki Chupakhivka köyünde yol kenarında bisikletiyle seyir halinde olan silahsız 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğünü iddia ediliyor.

Savcılar, Shishimarin da aralarında bulunduğu Rus askerlerinin olay günü tekerlekleri patlamış çalıntı bir otomobille köye girdiği belirtilerek, yolda telefonla konuşan yaşlı adamı gördüklerini ve kendilerini Ukrayna ordusuna ihbar etmemesi için Shishimarin arabanın camından Kalaşnikof tüfeğiyle yaşlı adamın kafasına birkaç el ateş ettiğini öne sürdü.