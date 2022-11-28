Ukrayna'dan Almanya'ya destek çağrısı: Alman silahları hayat kurtarıcı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:33

Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Oleksii Makeyev, Alman ZDF kanalına konuştu.

Oleksii Makeyev, Ukrayna'nın kış gelmeden Almanya'dan elektrik jeneratörleri ve silah tedarik etmeyi beklediklerini söyledi.

Makeyev, "Almanya'nın desteğine gerçekten ihtiyacımız var... Şimdi jeneratörlere ve trafolara ihtiyacımız var, bunlar özellikle füze saldırılarından etkileniyorlar" dedi.

Füze saldırılarının önlenmesi gerektiğini belirten Makeyev, bunun için Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine, silahlara ve mühimmata ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Makeev, Ukrayna'nın bu konuda Almanya ile "güvene dayalı bir diyalog" içinde olduğunu ifade ederek, "Silahlara ihtiyacımız var, çünkü Alman silahları hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Kiev'in, Moskova ile müzakere etmek istemediklerine dair suçlamaları reddeden Makeyev, "müzakere masasına oturmak istemeyen tarafın Rusya olduğunu ve davranışlarının da bunu gösterdiğini" savundu.

Makeyev, Ukraynalıların "çok savaşçı bir ulus" olduğunu, şimdi "daha da birleştiklerini" ve bu kışı "kazanmaları" gerektiğinin farkına vardıklarını vurguladı.