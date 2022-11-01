Ukrayna'dan alternatif tahıl koridoru: Romanya üzerinden sevkıyata başladı
Ukrayna, Romanya üzerinden tahıl sevkiyatına başladı.
Ukrayna, "Tuna Tahıl Rotası" üzerinden tahıl sevkıyatına başladı.
Ukrayna Tuna Gemicilik Şirketi Genel Müdürü Dmitro Moskalenko, Tuna Tahıl Rotası projesinin faaliyete geçtiğini söyledi.
Dmitro Moskalenko, "Tuna Tahıl Rotamız şimdiden çalışmaya başladı. Hedef, Tarım ürünlerinin bir nehir limanından doğrudan büyük tonajlı bir deniz gemisine güvenli ve garantili bir şekilde teslim edilmesidir. Tüm lojistik zinciri Ukrayna Tuna Denizcilik Şirketi tarafından yürütülmekte ve kontrol edilmektedir" dedi.
Proje çerçevesinde Tuna Gemicilik Şirketi'nin kendi tahıl aktarma tesisinin kurulması için yatırım yaptığı ve Köstence limanında daha verimli ve daha hızlı bir tahıl aktarma planı oluşturmak için Romanya şirketler grubu TTS ile anlaştığı kaydedildi.
Moskalenko, tahılları daha hızlı bir boşaltma ve yükleme süreci sayesinde, ortalama karavan dönüş süresinin yaklaşık yüzde 30 azalacağını vurguladı.
Karadeniz Tahıl Girişimi'nden önce Ukrayna, tahıl ihracatını Reni ve İzmail limanları üzerinden yapıyor, buradan da Tuna Nehri boyunca ilerleyerek Romanya'nın Köstence limanına ulaştırıyordu.
Video Haberler
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Tüm Türkiye dikkat! Sakin paniklemeyin
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- Siyasete yakışmayan üslup!
- 'Yer yerinden oynar...'
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt