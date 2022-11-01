Ukrayna'dan alternatif tahıl koridoru: Romanya üzerinden sevkıyata başladı

01 Kasım 2022 Salı, 13:45

Ukrayna, "Tuna Tahıl Rotası" üzerinden tahıl sevkıyatına başladı.

Ukrayna Tuna Gemicilik Şirketi Genel Müdürü Dmitro Moskalenko, Tuna Tahıl Rotası projesinin faaliyete geçtiğini söyledi.

Dmitro Moskalenko, "Tuna Tahıl Rotamız şimdiden çalışmaya başladı. Hedef, Tarım ürünlerinin bir nehir limanından doğrudan büyük tonajlı bir deniz gemisine güvenli ve garantili bir şekilde teslim edilmesidir. Tüm lojistik zinciri Ukrayna Tuna Denizcilik Şirketi tarafından yürütülmekte ve kontrol edilmektedir" dedi.

Proje çerçevesinde Tuna Gemicilik Şirketi'nin kendi tahıl aktarma tesisinin kurulması için yatırım yaptığı ve Köstence limanında daha verimli ve daha hızlı bir tahıl aktarma planı oluşturmak için Romanya şirketler grubu TTS ile anlaştığı kaydedildi.

Moskalenko, tahılları daha hızlı bir boşaltma ve yükleme süreci sayesinde, ortalama karavan dönüş süresinin yaklaşık yüzde 30 azalacağını vurguladı.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nden önce Ukrayna, tahıl ihracatını Reni ve İzmail limanları üzerinden yapıyor, buradan da Tuna Nehri boyunca ilerleyerek Romanya'nın Köstence limanına ulaştırıyordu.