Ukrayna'dan araç içi kamera kullanımına yasaklandı

20 Mart 2022 Pazar, 21:45

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bogdan Senik, yaptığı açıklamada, ülke genelinde ve özellikle çatışmaların yaşandığı bölgelerde tüm sürücülerin araç içi kamera kullanımına yasak getirildiğini bildirdi.

İFŞA EDİLMEYİ ÖNLEMEK İÇİN...

Senik, karayolları, kamu binaları, altyapı tesisleri, kontrol noktaları ve silahlı kuvvetlerin mevzileri ve ilerleyişleriyle ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.



