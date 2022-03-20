Ukrayna'dan araç içi kamera kullanımına yasaklandı
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin konumları ve hareketleri ile ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemek için araç içi kamera kullanımına yasak getirildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bogdan Senik, yaptığı açıklamada, ülke genelinde ve özellikle çatışmaların yaşandığı bölgelerde tüm sürücülerin araç içi kamera kullanımına yasak getirildiğini bildirdi.
İFŞA EDİLMEYİ ÖNLEMEK İÇİN...
Senik, karayolları, kamu binaları, altyapı tesisleri, kontrol noktaları ve silahlı kuvvetlerin mevzileri ve ilerleyişleriyle ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.
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