Ukrayna'dan Avrupa Parlamentosu'na çağrı: AB üyeliğimize destek verin
Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, AP'den ülkesinin AB üyeliğine destek istedi
Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap etti.
Ruslan Stefanchuk, Ukrayna'ya savaşın başından beri verdiği destek için AB'ye teşekkür ederek, yine de AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının savaşı durdurmaya yetmediğini ve daha fazlası yapılmazsa savaşı kaybetmenin maliyetinin daha yüksek olacağını belirtti.
Stefanchuk, AB ülkelerinin parlamentolarını tek tek dolaşarak Ukrayna'nın AB üyeliği için destek arayacağını dile getirerek, bu yalnızca bir adaylık statüsü olsa da Ukrayna için önemli bir adım ve siyasi mesaj olacağını vurguladı.
Stefanchuk, karar AP'ye geldiğinde vekillerden Ukrayna'ya aday statüsü verilmesini onaylamalarını istedi.
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