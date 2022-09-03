Ukrayna'dan 'Bayraktar TB2' çıkışı: 26,5 milyon dolar değerindeki Rus teçhizatını imha etti

03 Eylül 2022 Cumartesi, 12:55

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi, Ukrayna-Rusya savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Valeriy Zaluzhnyi, Türkiye'den tedarik edilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (S/İHA) son 3 günde toplam maliyeti yaklaşık 26,5 milyon dolar değerinde olan Rus teçhizatını imha ettiğini söyledi.

Zaluzhnyi, Bayraktar TB2 S/İHA'ların, Rus güçlerine ait zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), topçu sistemi, obüs ve diğer zırhlı araçları hedef aldığını söyledi.

Zaluzhnyi, "İmha edilenler arasında 8 adet T-72 tankı, birer adet topçu sistemi, ZPT ve obüs var. Ayrıca, 5 adet T-72 tankı ve 1,85 milyon dolar değerinde bir ZPT de hasar gördü. 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yok edilen ve hasar gören Rus teçhizatının toplam maliyeti 28,35 milyon dolar değerinde" dedi.

Zaluzhnyi, Bayraktar TB2 S/İHA'nın "etkili" olduğuna dikkat çekerek "Askerlerimizin hünerli ellerindeki etkili Türk Bayraktar TB2 S/İHA'lar güçlü bir silahtır!" ifadelerini kullandı.

Zaluzhnyi ayrıca, cephe hattında kullanılan Bayraktar TB2 S/İHA'lardan birinin "dost ülke Litvanya" tarafından kendilerine bağışlandığını da sözlerine ekledi.