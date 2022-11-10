Ukrayna'dan BM ve Türkiye'ye çağrı: Tahıl anlaşması genişletilsin ve uzatılsın

Ukrayna, Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşmasını genişletmesini ve uzatmasını önerdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 12:38
Ukrayna'dan BM ve Türkiye'ye çağrı: Tahıl anlaşması genişletilsin ve uzatılsın
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Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, tahıl anlaşmasına ilişkin konuştu.

Yuriy Vaskov, Ukrayna'nın, BM ve Türkiye'ye "gıda anlaşmasını" bir yıl uzatmayı ve Mikolayiv bölgesindeki limanları da kapsamasını önerdiğini söyledi.

Vaskov, “BM ve Türkiye'ye tahıl anlaşmasını bir yıl uzatmayı ve bu girişimin Ukrayna'nın gıda ihracatının %35'ini sağlayan Mikolayiv bölgesindeki limanları da kapsamasını önerdik” dedi.

22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 19 Kasım'da sona eriyor.


Ukrayna BM Tahıl tahıl koridoru

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