Ukrayna'dan BM ve Türkiye'ye çağrı: Tahıl anlaşması genişletilsin ve uzatılsın
Ukrayna, Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşmasını genişletmesini ve uzatmasını önerdi.
Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, tahıl anlaşmasına ilişkin konuştu.
Yuriy Vaskov, Ukrayna'nın, BM ve Türkiye'ye "gıda anlaşmasını" bir yıl uzatmayı ve Mikolayiv bölgesindeki limanları da kapsamasını önerdiğini söyledi.
Vaskov, “BM ve Türkiye'ye tahıl anlaşmasını bir yıl uzatmayı ve bu girişimin Ukrayna'nın gıda ihracatının %35'ini sağlayan Mikolayiv bölgesindeki limanları da kapsamasını önerdik” dedi.
22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 19 Kasım'da sona eriyor.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- 'Başın derde girecek' demişler...
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Bari bugün yapmasaydınız!
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Çekilme talimatı verdiler