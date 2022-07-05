Ukrayna'dan çağrı: Rus oligarkların dondurulan varlıkları kullanılsın
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rus oligarkların dondurulan varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesinde kullanılması önerisinde bulundu.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna konferansında konuştu.
Denis Şhimal, Rus oligarkların dondurulan varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesinde kullanılması önerisinde bulundu.
Şmihal, ülkesinin kalkınması için 750 milyar dolar gerektiğini belirterek, “Yapılanmanın ana kaynağının Rusya ve Rus oligarklarının el konulan varlıkları olması gerektiğine inanıyoruz. Rus yetkililer bu kanlı savaşı başlattı. Büyük çaplı yıkımlara neden oldular ve bunun sorumluluğunu üstlenmeliler” dedi.
Şmihal, Rus oligarkların dondurulan varlıklarının 300 ila 500 milyar dolar arasında olduğunu belirterek, bazı ülkelerin bu varlıklara el koymaya başladığını belirtti.
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