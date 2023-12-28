Ukrayna'dan çarpıcı iddia: NY Times muhabirleri Rus gizli servisine çalışıyor

Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:35

Güncelleme: 28.12.2023 - 09:35

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (CCD) yapılan açıklamada, gazetede Moskova ve Kiev arasındaki olası barış görüşmelerine ilişkin yayımlanan habere tepki gösterildi.

Açıklamada, "Rusya, bu metnin yazılması için Moskova'da çalıştıkları süreçte istihdam ettiği Amerikalı gazetecileri kullandı" dendi.

New York Times'da yayımlanan haber, gazetenin Moskova büro şefi Anton Troianovski'nin yanı sıra gazeteciler Adam Entous ve Julian E. Barnes'ın imzasını taşıyordu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kremlin'e yakın eski yetkililer ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Rusya lideri Vladimir Putin'in eylülden bu yana aracılar yoluyla ateşkese hazır olduğu mesajını gönderdiği iddia ediliyordu.

CCD'nin açıklamasında, haberin ele alınışı eleştirilirken, Moskova'nın Ukrayna ordusuna Batı'dan gelen desteği engellemek için "ateşkes mesajı" gönderiyor olabileceğine dikkat çekildi.

CCD'nin açıklamasında, "Rusya'nın bir yandan barış oyunu oynayıp, diğer yandan savunma sanayisine ve ordusuna daha fazla yatırım yaptığı unutulmamalı. Tabii ki, haberde bundan bahsedilmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, haberin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilme şansını artırmak için yazıldığı iddia edildi. Trump, daha önce başkan seçilmesi durumunda Ukrayna savaşını hızlı bir şekilde bitirmeyi vadetmişti.

New York Times'ın haberinde, Putin'in tarafların mevcut pozisyonlarından memnun olduğu ve bunu koruyarak bir ateşkes anlaşmasına imza atabileceği vurgulanmıştı.

Haberde, daha önce işgal edilen tüm toprakları geri kazanmayı vadeden Ukrayna yönetiminin böyle bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekilmişti.