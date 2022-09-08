Ukrayna'dan Harkov açıklaması: 20'den fazla yerleşim birimini kurtardık

08 Eylül 2022 Perşembe, 17:58

Ukrayna ordusunda görevli Tuğgeneral Oleksiy Gromov, Harkov başta olmak üzere bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oleksiy Gromov, "(Ukrayna) askeri birlikleri, düşman hatlarının 50 kilometre ötesine geçti. Harkov bölgesindeki aktif operasyonlar sırasında 20'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Gromov, hangi yerleşim birimlerinin geri alındığına ilişkin detay vermeyerek, Harkov başta olmak üzere ülkede yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçen bölgelerin toplamının 700 kilometrekarenin üstünde olduğunu belirtti.

Gromov, Ukrayna ordusunun Slavyansk bölgesinde de 3 kilometre ilerleme kaydettiğini ve orada da bir yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını sözlerine ekledi.

Yerel basında dün çıkan haberlerde, Ukrayna güçlerinin Harkov bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğine dair haberler yer alırken buna dair Ukrayna makamlarından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise dün yaptığı açıklamada, Harkov bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek "Bu hafta Harkov bölgesinden güzel haberlerimiz var" demişti.