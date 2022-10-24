Ukraynalı yetkiliden İsrail çıkışı: İstihbarat sağladı, İHA'ların çoğu düşürüldü

24 Ekim 2022 Pazartesi, 14:19

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un Danışmanı Yuri Sak, Ukrayna ordusunun şu anda Rusya'nın Ağustos ayında İran'dan satın aldığı iddia edilen Shahed-136 İHA'larının yüzde 70'inden fazlasını düşürdüğünü ileri sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Kiev'e yapılan bir drone saldırısının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsrail'den hava savunma silahları talep etti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bu talebi reddetti. Gantz, İsrail'in erken uyarı sistemleri sağlayabileceğini belirterek, hava savunma sistemi tedarik etmeyeceklerini söyledi.

Sak, konuya ilişkin olarak, "İsrail, kendi topraklarındaki tehditlere karşı taktiklerini geliştirme fırsatını kaçırıyor" dedi.

Ukrayna'da Rus güçlerince kullanılan İHA'ların Ukrayna için üretilmediğini vurgulayan Saki, "Bu İHA'lar, İsrail'i vurmak için geliştirildi. İHA'ların etkinliğini kanıtlamak için Ukrayna'yı bir test alanı olarak kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

NYT'ye konuşan Ukraynalı bir yetkili ise İsrail'in, İran İHA'larını hedef almak için Ukrayna'ya istihbarat sağladığını öne sürdü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı geçen hafta yaptığı bir açıklamada, İran yapımı bir İHA'nın ilk kez 13 Eylül'de düşürdüğünü bildirmişti.