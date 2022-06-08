Ukrayna'dan İsrail'e çağrı Demir Kubbe sistemi satın almak istiyoruz
Ukrayna, İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini satın almak istiyor.
Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, İsrail yapımı güdümlü taşınabilir Spike SR tanksavar füze sisteminin Almanya'dan Ukrayna'ya nakli için Tel Aviv'in izin vereceği beklentisinde olduklarını söyledi.
Yevgen Korniychuk, Amerikalıların söz konusu tanksavar füzelerinin Almanya'dan Ukrayna'ya taşınmasına izin verdiklerini ancak İsrail'in bunu kabul etmediğini dile getirdi.
'HİBE DEĞİL, SATIN ALMAK İSTİYORUZ'
Yevgen Korniychuk, "Demir Kubbe" sistemini satın almak istediklerini belirterek şunları ifade etti:
"Bizim İsrail'in yardımına ihtiyacımız var. Yani askeri teknik desteğe ihtiyacımız var. Rusya bombardımanından kadın ve çocuklarımızı kurtarma imkanı verecek Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var. ABD satışa itiraz etmeyecektir. Biz bunu hibe değil, satın almak istiyoruz."
Korniychuk, İsrail'in, Ukrayna’ya savunma amaçlı askeri yardım ve teknik destek sağlamaması, Ukraynalı askerlerin hastanelerinde tedavi edilmesini reddetmesinden duyduğu hayal kırıklığına dikkati çekti.
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