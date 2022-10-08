Ukrayna'dan Japonya'ya destek: Kuril Adaları, Rusya tarafından işgal edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuril adalarını "Rusya tarafından işgal edilen topraklar" olarak tanıdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den Rusya karşıtı bir adım geldi.
Volodimir Zelenski, Rusya ile Japonya'nın ihtilaf yaşadığı Kuril adalarını "Rusya tarafından işgal edilen topraklar" olarak tanıdı.
Kuril adaları konusunda ülkesinin, "önemli ve adil bir karar" verdiğini savunan Zelenski, ilgili kararnameyi imzaladığını söyledi.
Zelenski "Ukrayna, Japonya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve hala Rus işgali altında olan kuzey bölgeleri de dahil olmak üzere toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu teyit etti" dedi.
Zelenski'nin imzaladığı kararnamede, kararın, "toprak bütünlüğü ilkesi de dahil olmak üzere uluslararası hukukun genel kabul görmüş norm ve ilkeleri" temelinde alındığı belirtiliyor.
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