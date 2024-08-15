Ukrayna'dan Kursk iddiası: '100'den fazla esir alındı...'

Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:36

Güncelleme: 15.08.2024 - 15:36

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden bir kaynak, Ukrayna özel kuvvetlerinin, Kursk sınır ötesi harekat bölgesinde 100'den fazla Rus askerinin çevrelenerek teslim alındığını ileri sürdü.

Kaynağa göre, Rusya'nın 488. Muhafız Motorize Alayı ve “Akhmat” biriminden 102 asker, 2022’den bu yana aynı anda ele geçirilen en büyük asker grubu oldu.

Kaynak, “Özel kuvvetler, yeraltındaki barınakları, bir kantin, bir cephanelik ve hatta bir hamamdan oluşan geniş ve iyi tahkim edilmiş bir Rus kalesini ele geçirdiler ve her yerini temizlediler” dedi.

Kaynağın paylaştığı fotoğraflarda beton bir sığınakta oturmuş ya da yere uzanmış, kaskları ve silahları duvarların yanına yığılmış onlarca Rus askeri görülüyor.

Kaynak, ele geçirilen Rus askerlerinin eninde sonunda Ukraynalı savaş esirleriyle takas edileceğini söyledi.

UKRAYNA, KURSK’TA İLERLİYOR

Ukrayna, 6 Ağustos'ta Kursk bölgesine sürpriz bir saldırı başlattı ve şimdiye kadar bin kilometrekareyi aşan alanı kontrol ettiğini iddia etti.

Ukrayna'nın insan hakları komiseri Dmytro Lubinets, bu hafta yaptığı açıklamada Rus mevkidaşı ile esir takası anlaşması konusunda görüşmelerin başladığını söyledi.

Ukrayna ve Rusya düzenli olarak savaş esirlerini takas ediyor. Son takas geçen ay yapıldı.