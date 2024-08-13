'Savaşın başlamasından bu yana en büyük saldırı...' Rusya, Kursk’ta Ukrayna güçlerini püskürttü!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:50

Güncelleme: 13.08.2024 - 16:50

Rusya, salı günü Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarına karşılık olarak füze ve insansız hava araçları ile hava saldırıları düzenledi.

Rusya’nın üst düzey komutanlarından biri, bu karşı saldırıların, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın egemen topraklarına yapılan en büyük saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Geçen hafta, Ukrayna askerleri Kursk bölgesinden Rus sınırını geçerek ani bir saldırı başlattı. Vladimir Putin, bu saldırının Kiev’in müzakere pozisyonunu güçlendirmeyi ve Rusya'nın cephe hattındaki ilerlemesini yavaşlatmayı amaçladığını belirtti.

Ukrayna’nın saldırısıyla Rusya'nın sınır güvenlik zafiyetleri ortaya çıktı ve Moskova'nın en az 200 bin kişiyi bölgeden tahliye etmesine ve güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu.

RUSYA SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜ

Rus savaş blogu yazarları, Ukrayna güçlerinin kontrolünü genişletmeye çalıştığı Kursk cephesinde yoğun çatışmalar yaşandığını, ancak Rusya'nın asker ve ağır silah takviyesi yaparak birçok saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 bombardıman uçaklarının Kursk sınır bölgesindeki Ukrayna birliklerine yönelik hava saldırılarını gösteren görüntüler yayınladı.

Çeçen Akhmat özel kuvvetler biriminin komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, "Düşmanın kontrolsüz ilerleyişi durduruldu. Düşman, planladığı yıldırım harekâtının başarısız olduğunu anladı" dedi.

Rusya’nın gazını Batı Sibirya'dan Ukrayna üzerinden Slovakya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine taşıyan Sudzha kasabasının hangi tarafın kontrolünde olduğu ise netlik kazanmadı. Gazprom, salı günü Sudzha üzerinden Ukrayna’ya gaz sevkiyatının sürdüğünü açıkladı.

Kursk’un geçici valisi Alexei Smirnov, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bölgede 28 yerleşimi kontrol ettiğini ve saldırının 12 km derinliğinde ve 40 km genişliğinde olduğunu belirtti. Ukrayna ise Rusya'da 1.000 kilometrekarelik bir alanı kontrol ettiğini iddia etti.

YÜKSELEN GERİLİM

Ukrayna’nın bu saldırısı, hem Kiev hem de Moskova için riskler taşıyor. Batılı liderler, Rusya'nın 2022'deki işgalinden sonra Ukrayna'ya Rus birliklerini savaş alanında yenmesi ve onları ülkeden çıkarması için destek sözü vermişti. Ancak 2023'te Ukrayna'nın karşı taarruzu, Rusya'nın ağır tahkim edilmiş hatlarını delmeyi başaramadı ve bu yıl Rusya, Ukrayna topraklarında daha derinlere ilerlemeye başladı.

Moskova yakınlarındaki Novo-Ogaryovo'da üst düzey yetkililerle bir araya gelen Putin, "Rusya'nın Ukrayna birliklerini zorla çıkaracağını ve hak ettikleri yanıtı vereceğini" söyledi.