Ukrayna'dan Luhansk mesajı: Rus birliklerinin 5 büyük saldırısı püskürtüldü

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:45

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus birliklerinin Sumi bölgesindeki iki yerleşim yerini topçu saldırılarına tuttuğu ve Harkov yönünde ise tank ve füzelerle vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bahmut ve Kramotrsk yönlerinde karşılıklı saldırıların sürdüğü ancak Slavyansk, Avdeevka, Zaporijya yönlerinde bazı yerleşim bölgelerini ele geçirmeye çalışan Rus birliklerinin başarılı olamayınca geri çekildikleri aktarıldı.

Ukraynskaya Pravda sitesinin ülkenin askeri bölge idarelerinden derlediği haberinde, dün gece Rus birliklerinin Lunahsk bölgesindeki 5 büyük saldırısının püskürtüldüğü ve 6 yönde savaşın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Donetsk bölgesinde ise saldırılar sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 19 müstakil ev, bir okul binası ile bir değirmenin hasar gördüğü kaydedildi.

Ayrıca Mıkolayiv yönünde ilerleyen Rus birliklerinin, Blahodat bölgesinde kısmi başarı elde ettikleri de bildirildi.

'45 BİN 400 RUS ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan diğer açıklamaya göre, son 24 saatte savaşta 200'den fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Böylece savaşın başlangıcından bu yana toplamda hayatını kaybeden Rus asker sayısı 45 bin 400 oldu.