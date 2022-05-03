Ukrayna'dan Macaristan'a suçlama: Rusya'nın saldıracağını biliyordu!

03 Mayıs 2022 Salı, 11:55

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı yapılabileceği konusunda savaştan önce Macaristan'ı uyardığını ve Macaristan'ın, Ukrayna'ya yapılacak geniş çaplı işgal girişiminden haberi olduğunu iddia etti.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Danilov, açıklamasının devamında Macaristan'ın bir şekilde Ukrayna'dan toprak kazanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Güvenlik Konseyi Sekreteri, Macaristan'ın Rusya ile işbirliğini açıkça ilan ettiğini ve savaştan sonra Macaristan'ın birtakım sonuçlarla yüzleşeceğini dile getirdi.

Macaristan, Rusya'nın talebi doğrultusunda doğal gaz ödemelerini ruble ile gerçekleştirebileceğini söylemişti. Macaristan hükümet sözcüsü de, 2 Mayıs'ta, Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğal gazına yapmak istediği ambargoya da karşı olduğunu ifade etmişti.