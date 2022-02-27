Ukrayna'dan 'Maşallah'lı Bayraktar paylaşımı

Ukrayna Savunma Bakanı Sergey Şaptala, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Bayraktar SİHA'larına ilişkin "maşallah" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 12:21
Ukrayna'dan 'Maşallah'lı Bayraktar paylaşımı
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabındna yapılan paylaşımda; Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Sergey Şaptala'nın Bayraktar SİHA'ları hakkındaki mesajını paylaşıldı.

SİHA'ların hedefleri vurduğunu görülen bir video ile paylaşılan mesajda "Maşallah Bayraktar TB' SİHA'larına" ifadeleri kullanıldı.

RUS KONVOYU ETKİSİ HALE GETİRİDİ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Kherson şehrine giren Rus konvoyunu etkisiz hale getirdiği görüntüleri yayımlamıştı. 

Paylaşımda, "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanılmıştı.


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