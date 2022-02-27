Son Dakika: Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin arabuluculuk mesajı: 'Teklifte bulunduk'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna-Rusya arasında Erdoğan'ın arabuluculuk yapmayı teklif edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.
Altun’un paylaşım metni şöyle:
"Bölgemizde bir savaşa daha tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu.
Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi.
Diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduk, ancak savaş şu anda bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmaması, tıpkı Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi büyük bir sorun olmuştur.
Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi çatışmanın insani boyutudur. Türkiye bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız.
İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında, kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız.
Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor.
Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız"
Türkiye believes in the constructive and creative power of diplomacy and tries to exhaust all diplomatic options in every crisis. This latest conflict is both unfortunate and unnecessary. We will try to prevent this war’s immediate and long-term consequences.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 27, 2022
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