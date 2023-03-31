Ukrayna'dan Paris Olimpiyatları açıklaması
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, Rus ve Belaruslu sporcuların olimpiyatlara dönüşüne yeşil ışık yakmasının ardından Ukrayna Devlet Bakanı Nemchinov'dan 2024 Paris Olimpiyatları açıklaması geldi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak uluslararası müsabakalara kademeli bir şekilde geri dönmeleri için tavsiyelerde bulundu. Çarşamba günü IOC Başkanı Thomas Bach, Ukrayna hükümetinin Rus sporcuların geri dönüşüne yönelik itirazlarını "içler acısı" olarak nitelendirdi.
IOC'nin açıklamarının ardından Devlet Bakanı Oleh Nemchinov, Ukraynalı atletlerin Ruslara karşı yarışmak zorunda kalmaları halinde 2024 Paris Olimpiyatları için eleme müsabakalarına katılmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.
Reuters'in haberine göre Nemchinov, hükümetin kararının Spor Bakanı Vadym Huttsait'in önerisi üzerine alındığını ve kararı görmezden gelen ulusal federasyonlara yaptırım uygulanabileceğini söyledi.
Huttsait aynı zamanda Ukrayna Olimpiyat Komitesi'nin de başkanlığını yapıyor.
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