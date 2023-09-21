Ukrayna'dan Polonya açıklaması: Silah göndermeyeceklerini açıklamışlardı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:36

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:36

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya uygulanan tahıl ambargosunu kaldırma kararına uymadığı için Kiev yönetimi tarafından eleştirilen Polonya, bu tepkilere karşılık son olarak Ukrayna'ya daha fazla silah göndermeyeceğini açıkladı.

Ukrayna Tarım Bakanlığı, Polonya ile yaşanan tahıl anlaşmazlığı konusunda "(Polonya ile) yakın bağları olduklarını" belirtti ve "önümüzdeki günlerde" Varşova yönetimi ile görüşme yapılacağını duyurdu.

Kiev Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir sonraki görüşmeler önümüzdeki günlerde yapılacak ve bu görüşmelerde her iki tarafça hazırlanan konular ele alınacak" denildi.

Ukrayna Tarım Bakanı Mikola Solsk'nin Polonyalı mevkidaşı Robert Telus ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar durumu ve Ukrayna'nın çözüm önerisini ele aldılar ve her iki ülkenin de çıkarlarını dikkate alan bir çözüm bulma konusunda mutabık kaldılar" ifadesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca "tarafların yakın ve yapıcı ilişkileri teyit ettikleri" belirtildi.

Ukrayna, üç AB komşusu olan Polonya, Slovakya ve Macaristan'a karşı Ukrayna tahılına getirilen yasaklar nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nde dava açtı.

Tarım bölgelerinde güçlü bir desteğe sahip ve yasağı Polonyalı çiftçileri korumak olarak sunan Polonya'nın sağcı hükümeti, gelecek ay yapılacak olan parlamento seçimlerine hazırlanıyor.