Ukrayna'dan Polonya'ya giren mülteci sayısı 10,5 milyonu aştı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:42

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 13:42

Polonya Sınır Muhafızlarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 23 bin 900 kişinin girdiği belirtilerek "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 10 milyon 500 bini geçti" ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 8 milyon 600 bin olduğu kaydedildi.