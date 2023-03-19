Ukrayna’dan Putin’in Mairupol ziyareti hakkında: 'Bir hırsıza yakışır şekilde'

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Mariupol kentine geç saatlerde düzenlediği sürpriz ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti” ifadelerini kullandı.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 16:47
Ukrayna’dan Putin’in Mairupol ziyareti hakkında: 'Bir hırsıza yakışır şekilde'
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti” ifadeleri kullanılarak, öncelikle güvenlik açısından ziyaretin geç saatlerde yapıldığına dikkat çekildi.

Putin’in havanın karanlığından faydalanarak sadece kendisinin istediği şeyleri dünyaya gösterdiği ifade edilen açıklamada, “Ordusunu tamamen yok eden kenti ve hayatta kalan birkaç sakinini meraklı gözlerden uzak tutuyor” denildi.

Rusya, geçtiğimiz sene mayıs ayında şiddetli çatışmaların ardından Mariupol’ü ele geçirmiş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Rusya'nın Mariupol'deki bir doğum hastanesini bombalamasını savaş suçu olarak nitelendirmişti.


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