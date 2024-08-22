Ukrayna'dan Rus hava üslerine İHA saldırısı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Rusya'nın "Ostafyevo" havalimanına ve "Millerovo" askeri hava üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 12:49
Ukrayna'dan Rus hava üslerine İHA saldırısı
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, The War Zone haber sitesine verdiği demeçte, dün İHA'ları kullanarak Rusya'daki bazı tesislere operasyon düzenlediklerini belirtti.

Moskova yakınlarındaki bir radyo-teknik keşif merkezi ile "Ostafyevo" havalimanına İHA saldırısı düzenlediklerini aktaran Budanov, Rostov bölgesindeki "Millerovo" askeri hava üssüne de İHA'larla saldırdıklarını kaydetti.

Budanov, saldırılarda 50'ye yakın İHA kullanıldığını, saldırı sonucu verilen hasarın netleştirilmesi üzerinde çalışıldığını ifade etti.


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