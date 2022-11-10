Ukrayna'dan Rusya ile diyalog mesajı: ABD bize baskı uygulamıyor

10 Kasım 2022 Perşembe, 13:21

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Mihail Podolyak, Kiev yönetiminin Ukrayna'nın belirlediği ön koşullar çerçevesinde müzakere etmeyi kabul eden ülkeleri "ortak" olarak kabul edeceğini söyledi.

Podolyak, "Ön koşullarımızı müzakere etmeyi kabul edenleri ortak olarak kabul edeceğiz. Önemli olan önkoşullardır, bunları kabul eden kişi değil" dedi.

ABD'nin, barış görüşmeleriyle ilgili Ukrayna'ya baskı yapmadığını belirten Podolyak, "Amerikalılar bize baskı uygulamıyor. Washington ve Moskova arasındaki ikili temaslara gelince, bu konuda yorum yapmak bana düşmez" ifadelerini kullandı.

Podolyak, "Amerikalılar bizim müttefikimiz ve bizi her konuda destekliyorlar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna ile görüşmeler konusunda yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin "görüşmelere ihtiyacı olmadığını, amaçlarının yıkıcı olduğunu" ileri sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın diyaloğa başlamak için öne sürdüğü koşulları açıkladı. Bunlar, "toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, BM Şartı'na saygı gösterilmesi, tüm kayıpların tazmin edilmesi, tüm savaş suçlularının cezalandırılması ve bunun bir daha yaşanmayacağının garanti altına alınması" olarak belirtildi.