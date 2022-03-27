Ukrayna'dan Rusya ile 'görüşme' açıklaması: Görüşme Türkiye'de olacak
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna tarafından önemli bir açıklama geldi. Ukrayna tarafı, iki ülke temsilcilerinin 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşeceğini duyurdu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin bir sonraki turu Türkiye’de gerçekleşecek.
UKRAYNA DUYURDU
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüşmelerin 28-30 Mart’ta Türkiye’de gerçekleşeceğini söyledi.
Ukrayna, Rusya’nın geçen ay işgali başlatmasının ardından Rusya ile gerçekleştirilen önceki görüşmeleri ‘çok zor’ olarak nitelendirdi.
GÖRÜŞMELER YÜZ YÜZE VE VİDEO KONFERANS İLE YAPILMIŞTI
İki ülke arasındaki görüşmeler, yüz yüze ve video konferans olarak yapılmıştı. Video konferans görüşmesi sonrası, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak ise özel alt çalışma grupları kurulduğunu açıklamıştı.
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