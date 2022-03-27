BM Ukrayna'daki ölen sivillerin ve yurdu terk eden mültecilerin sayısını açıkladı
Rusya Ukrayna savaşı tüm yıkıcılığıyla devam ediyor. BM, son durumla ilgili rakamları açıkladı. Buna göre, 1000'den fazla sivil öldü, milyonlarca mülteci yurdu terk etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1119 sivilin hayatını kaybettiğini, 1790 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 821 bin 49 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.
POLONYA İLK SIRADA
Açıklamada, 24 Şubat-26 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 821 bin 49 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 267 bin 103), Romanya'ya (586 bin 942), Moldova'ya (381 bin 395), Macaristan'a (349 bin 107) ve Slovakya'ya (272 bin 12) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.
Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.
YERİNDEN EDİLEN MİLYONLARCA SİVİL VAR
Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.
EN AZ 1119 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-26 Mart'ta en az 1119 sivil hayatını kaybetti, 1790 sivil yaralandı.
Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.
Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.
BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.
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