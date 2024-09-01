Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 15 bölgeyi hedef aldı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 15:25

Güncelleme: 01.09.2024 - 15:25

Rusya Savunma Bakanlığı’nın aktardığına göre Ukrayna, başkent Moskova da dahil olmak üzere 15 farklı bölgeyi 158 İHA ile hedef aldı.

Rus ordusu bu İHA’ların imha edildiğini açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, saldırının başkentte bir petrol rafinerisinde bulunan bir teknik odada yangına neden olduğunu söyledi.

Sobyanin en az 11 İHA’nın başkent ve çevresindeki bölgeleri hedef aldığını bildirdi.

Moskova’ya 120 km uzaklıkta, Tver bölgesinde, Konakovo Elektrik Santrali yakınlarında da patlamalar duyuldu.

Rus medyası tesiste yangın çıktığını aktardı.

Bölge valisi Igor Rudenya, Konakovsky bölgesinde İHA saldırısı nedeniyle başlayan yangının kontrol altına alındığını doğruladı. Ancak nerenin vurulduğuna dair ayrıntı vermedi.

Yerel yetkililer Moskova’daki Kashira Enerji Santrali'nin da hedef alındığını ancak bunun sonucunda herhangi bir yangın, hasar ya da can kaybı olmadığını söyledi.

BBC’nin doğrulama servisi BBC Verify, sosyal medyada yayımlanan, her üç yerde de patlama olduğunu gösteren videoları inceledi ve doğruladı. Görüntülerde Konakovo Elektrik Santrali ve Moskova rafinerisinde yangın çıktığı görülüyor.

Ukrayna konuya ilişkin yorum yapmadı.

Kiev’in son birkaç aydır Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırıları artıyor. Ukrayna ordusu haftada birkaç kez stratejik hedeflere aynı anda çok sayıda İHA fırlatıyor.

Öte yandan, Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın gece saatlerinde Sumy bölgesinde bir tahıl konvoyuna düzenlediği hava saldırısında 23 yaşındaki bir kamyon şoförünün öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, bir kamyonun alev aldığı ve yaklaşık 20 kamyonun hasar gördüğü saldırıda dört kişinin de yaralandığını söyledi.

Ukrayna hava kuvvetleri Rusya’nın gönderdiği 11 İHA’dan sekizini imha ettiklerini ve Mykolaiv bölgesinde tahıl ve tarım tesislerinin hedef alındığını açıkladı.

Sumy, Ukrayna'nın yaklaşık bir aydır askeri harekat yürüttüğü Rusya'nın Kursk bölgesiyle sınır komşusu.

Ukrayna geçen hafta 1.294 kilometrekarelik alanı kontrol ettiğini öne sürdü. Kiev yönetimi yaklaşık 600 Rus askerinin de yakalandığını söyledi.

Rus güçleri ise Donetsk bölgesinde yoğunlaştırdığı operasyonlarında Pokrovsk kasabasında hızla ilerlemeye devam ediyor.

Pokrovsk, önemli bir tren istasyonuna ev sahipliği yapması ve birkaç önemli yolun kesiştiği noktada yer alması nedeniyle Ukrayna güçleri için lojistik merkez olarak kritik bir rol oynuyor.