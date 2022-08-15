Ukrayna'dan tahıl mesajı: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılacak

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:08

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.

Vaskov, şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydederek, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı" dedi.

Vaskov ayrıca, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.