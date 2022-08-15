Ukrayna'dan tahıl mesajı: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılacak
Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını duyurdu.
Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.
Vaskov, şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydederek, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı" dedi.
Vaskov ayrıca, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.
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