Ukrayna'dan tahıl mesajı: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılacak

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını duyurdu.

AA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:08
Ukrayna'dan tahıl mesajı: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılacak
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Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.

Vaskov, şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydederek, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı" dedi.

Vaskov ayrıca, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.


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