Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı açıklaması

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 23:45

Ukrayna limanlarında, Ukrayna, Rusya, BM ve Türkiye tarafından imzalan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşması çevresinde gelişmeler devam ediyor.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk defa tahıl yüklenmek üzere yabancı bir geminin Çornomorsk Limanı'na geldiğini açıkladı. Bakan Kubrakov açıklamasında, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Altyapı Bakanlığı, BM ve Türkiye’nin çabalarıyla tahıl sevkiyatı faaliyetleri başladı. Bugün ilk kez Barbados bayraklı yük gemisi FULMAR S tahıl yüklenmek üzere Çornomorsk’a geldi. Buna vesile olan BM ve Türkiye'deki meslektaşlarıma minnettarım” dedi.

Bakan Kubrakov açıklamasında Ukrayna limanlarındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Limanlarımızın daha fazla gemiyi kabul etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Limanlarımıza 2 haftada günde en az 3-5 geminin gelmesini planlıyoruz. Odesa lojistik merkezi limanlarında aylık 3 milyon ton tarım ürünü ihracat etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın en büyük limanı Pivdennyi'nin önümüzdeki hafta tahıl sevkiyatı için açılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna tahılını taşıyan ilk Sierra Leone bayraklı RAZONI isimli kuru yük gemisi Lübnan'a gitmek üzere 1 Ağustos'ta Odessa Limanı’ndan yola çıkmıştı. Geminin 26 bin ton mısır taşıdığı belirtilmiş ve Ukrayna ticaret gemilerinin belirli bir mesafe boyunca yük gemisine eşlik edeceği ifade edilmişti.