Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: Limanlar açılmazsa, sevkiyat iki yılı bulabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Ekonomik Danışmanı Oleg Ustenko, tahıl sevkiyatının limanların durumuna bağlı olduğunu söyledi.
Oleg Ustenko, Ukrayna'nın toplam 60 milyon ton tahıl sevk edebileceğini ancak limanların duruma bağlı olarak sevkiyatın 8 ay ile iki yıl arasında sürebileceğini söyledi.
Reuters'ın haberine göre; Ustenko, "Limanlar açılırsa 60 milyon ton tahıl, 8-9 ay içerisinde taşınabilir. Limanlar açılmazsa aynı miktardaki tahılın taşınması iki yılı bulabilir" dedi.
Ustenko ayrıca, Ukrayna'nın, tahıl silolarında 20 milyon ton tahılın bulunduğunu ve bu tahılın tamamının satılması halinde 10 milyar dolar kazanabileceklerini ifadesine ekledi.
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