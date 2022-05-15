Ukraynalı askerler Eurovision birinciliğini kutladı. 'Eurovision birinciliği, Rusya'ya karşı kazanılacak zaferin habercisi'
Kiev'in kuzeyinde sığınak olarak kullandıkları bir evin bodrum katında toplanan az sayıda Ukraynalı asker grubu, Eurovision şarkı yarışması birinciliğini sevinçle izledi. Kazanılan birinciliği, Rusya karşısındaki ilk zafer olarak nitelendirdi.
Reuters'ın haberine göre, Avrupa'nın 36 ülkesinin katıldığı Eurovision 2022 şarkı yarışmasını, Ukraynalı Kaluş Orkestrası "Stefenia" adlı şarkı ile kazandı.
Eurovision şarkı yarışmasını izlemek için bir evin bodrum katında toplanan asker grubundan biri olan sağlık görevlisi Tetyana, "Bugün Eurovision'da bir zafer kazandık, yakın zaman içinde Ukrayna-Rusya savaşında da zafer kazanacağız" dedi.
Ukraynalı asker grubundan Vitali, "Biz de kazanacağız. Sadece savaşmadığımızı, çok güzel şarkı söyleyebileceğimizi gösterdik" açıklamasında bulundu.
Vitali, "Gelecek yılki Eurovision'a, kurtarılmış Mariupol ile ev sahipliği yapacağız" sözlerini açıklamasına ekledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken güney liman kenti Mariupol, en ağır çatışmaların gerçekleştiği bölge olarak biliniyor.
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