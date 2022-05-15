Ukraynalı askerler Eurovision birinciliğini kutladı. 'Eurovision birinciliği, Rusya'ya karşı kazanılacak zaferin habercisi'

15 Mayıs 2022 Pazar, 11:08

Reuters'ın haberine göre, Avrupa'nın 36 ülkesinin katıldığı Eurovision 2022 şarkı yarışmasını, Ukraynalı Kaluş Orkestrası "Stefenia" adlı şarkı ile kazandı.

Eurovision şarkı yarışmasını izlemek için bir evin bodrum katında toplanan asker grubundan biri olan sağlık görevlisi Tetyana, "Bugün Eurovision'da bir zafer kazandık, yakın zaman içinde Ukrayna-Rusya savaşında da zafer kazanacağız" dedi.

Ukraynalı asker grubundan Vitali, "Biz de kazanacağız. Sadece savaşmadığımızı, çok güzel şarkı söyleyebileceğimizi gösterdik" açıklamasında bulundu.

Vitali, "Gelecek yılki Eurovision'a, kurtarılmış Mariupol ile ev sahipliği yapacağız" sözlerini açıklamasına ekledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken güney liman kenti Mariupol, en ağır çatışmaların gerçekleştiği bölge olarak biliniyor.