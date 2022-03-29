Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü

Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından cephede savaşırken yaşamını yitirdi.

AA
29 Mart 2022 Salı, 00:00
Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından cephede savaşan Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal, yaşamını yitirdi.

Başarılı sporcunun antrenörü Oleg Skirta yaptığı açıklamada, Mariupol kentinin savunmasında görev alan Kagal'ın, çatışma sırasında hayatını kaybettiğini belirtip, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.

Kariyerinde ISKA şampiyonluğu bulunan Maksym Kagal'ın yanı sıra birçok Ukraynalı sporcu da cephede savaşıyor.



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