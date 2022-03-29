Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü
Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından cephede savaşırken yaşamını yitirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından cephede savaşan Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal, yaşamını yitirdi.
Başarılı sporcunun antrenörü Oleg Skirta yaptığı açıklamada, Mariupol kentinin savunmasında görev alan Kagal'ın, çatışma sırasında hayatını kaybettiğini belirtip, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.
Kariyerinde ISKA şampiyonluğu bulunan Maksym Kagal'ın yanı sıra birçok Ukraynalı sporcu da cephede savaşıyor.
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