Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ukrayna arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı.

Aşırı sağcı Ukrayna Ulusal Partisi'nin eski lideri Dmitry Korchinsky, Ukrayna ordusunun yenilgi halinde Macaristan’a çekilerek Orban’ı hedef alabileceğini söyledi.

Korchinsky, YouTube kanalında yaptığı konuşmada, Orban’ın Ukrayna’nın Batı’ya bağımlı olduğu için “egemen bir ülke olmadığı” yönündeki sözlerini sert dille eleştirdi.

“Orban ya bir aptal ya da bir düşman” diyen Korchinsky, Ukrayna’nın aslında NATO’ya yardımcı olduğunu savundu:

“Bize yardım etmelerinin nedeni sevgi değil, korkudur.”

“ORBAN'I YOK EDERİZ”

Korchinsky, Ukrayna ordusunun yenilgiye uğraması halinde geri çekilerek Transkarpatya üzerinden Macaristan ve Polonya’ya geçebileceğini öne sürdü.

Bu durumda Macaristan’dan Rusya’ya karşı saldırılar düzenleyeceklerini belirten Korchinsky, “Savunmamıza engel olan herkesi yok ederiz, öncelikle Orban’ın kendisini” ifadelerini kullandı.

Korchinsky'nin, çocukların ülkeyi terk etmesini engelleyerek “düşman nefretiyle büyümeleri gerektiğini” savunan açıklamaları büyük tepki çekmişti.

ORBAN NE DEMİŞTİ?

Macaristan Başbakanı Orban, hafta başında Ukrayna’nın “bağımsız bir devlet olmadığını” söyleyerek Kiev yönetimini Batı’nın mali ve askeri desteğine bağımlı olmakla suçlamıştı. Orban ayrıca, Macaristan’a yönelik Ukrayna suçlamalarını da reddetmişti.

Orban, “Ukrayna bağımsız değil, Batı’dan aldığı parayla ve silahlarla ayakta kalıyor. Bu savaş Avrupa ekonomilerine zarar verdi, ama barışı getirmedi” ifadelerini kullanmıştı