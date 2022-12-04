Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın müzedeki sanat eserlerini yağmaladığını iddia etti
Ukrayna Herson Bölge Müzesi sekreteri Yaremenko, Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından müzede bulunan sanat eserlerinin ve antik kalıntıların Ruslar tarafından çalındığını öne sürdü.
Herson Bölge Müzesi sekreteri Olena Yaremenko, Rusya'nın Herson bölgesinden çekildikten sonra Beşinci yüzyıldan kalma mücevherler ile Rus İmparatorluğu tarafından fethedilmeden önce bölgede yaşayan Kazaklara ait eserleri barındıran rafların boşaldığını iddia etti.
Wall Street Journal'ın haberine göre Olena Yeremenko, "Planları tarihimizi yok etmek ve burada sadece Rus tarihi olduğunu söylemekti" açıklamasında bulundu.
Yaremenko yaptığı açıklamada, Rusların çekilirken müzedeki sanat eserlerini kamyonlara doldurarak kaçırdığını öne sürdü.
Haberde, Ukraynalı sanatçılara ait tüm tabloların artık müzede olmadığı belirtilirken, şehrin filarmoni orkestrası müdürünün öldürüldüğü ve tiyatro müdürünün kısa süreli gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.
Haberde ayrıca, "Rus birlikleri bölgeden çekilirken heykellerin kaidelerinden sökülerek Moskova'nın daha sıkı kontrol ettiği bölgelere götürüldü" denildi.
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