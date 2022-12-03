Banksy'nin Ukrayna'daki bir eseri duvardan sökülerek çalınmak istendi
Ukrayna'da, dünyaca ünlü duvar ressamı Banksy'nin bir eseri 'hırsızlık' olayıyla gündeme geldi. Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba eserin bir grup şüpheli tarafından duvardan kesilerek söküldüğünü ancak polisin, olay yerinde şüphelilerden birini ve eseri ele geçirdiğini açıkladı.
Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, önceki gün ünlü duvar ressamı Banksy’nin Hostomel’deki eserinin, duvardan kesilerek söküldüğünü ancak polisin bir şüpheliyi ve kesilen eseri ele geçirdiğini açıkladı.
Vali Kuleba açıklamasında, Banksy’nin füze saldırılarından zarar görmüş bir evin duvarına resmettiği eserinin, bir grup şüpheli tarafından duvardan kesilerek söküldüğünü ancak polisin, olay yerinde şüphelilerden birini ve eseri ele geçirdiğini açıkladı.
Kuleba, eserin zarar görmediğini ifade ederek Kültür Bakanlığı ile eserin korunması ve geleceği ile ilgili görüşme yaptıklarını ifade etti. Kuleba, Banksy’nin ülkedeki eserlerinin polisin koruması altında olduğunu vurgulayarak bu tip eserlerin Ukrayna’nın verdiği mücadelenin bir simgesi olduğunu belirtti.
KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU TEYİT ETMİŞTİ
Gaz maskeli, saçı bugidi ile sarılmış, sabahlık giyen ve elinde yangın söndürücü bulunan bir kadının sarı renkli bir duvara tasvir edildiği eser, Ukrayna'nın işgalinden sonra bir gün belirmiş ve Banksy eserin görüntülerini paylaşarak kendisine ait olduğunu teyit etmişti.
BANKSY KİMDİR?
Banksy, kimliği gizli kalan dünyaca ünlü bir duvar ressamı olarak biliniyor.
Genelde eserleri duvarda beliriyor ve ancak sosyal medya hesabından paylaşım yapınca kendisine ait olduğu teyit ediliyor. Banksy’nin nadir olarak satmak için yaptığı eserleri, genelde milyonlarca dolara satışa çıkıyor.
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